ОФЗ: ощутимый рост котировок на небольших оборотах
В отсутствие негативных сюрпризов со стороны ФРС и Банка Англии в четверг и пятницу локальные долговые рынки развивающихся стран показали сильную положительную динамику. 10-летние бенчмарки Мексики и ЮАР снизились в доходности на 26–29 бп, Перу – на 13 бп, Турции – на 39 бп. Поскольку в России эти дни были выходными, наверстывать упущенное российскому рынку пришлось вчера. В результате по итогам сессии среднесрочные ОФЗ подорожали на 0,1–0,3 пп при снижении доходностей на 3–9 бп. Еще лучше выглядели длинные бумаги: в их случае котировки выросли на 0,5–0,8 пп, а доходности снизились на 10–15 бп. Краткосрочные выпуски остались на прежних уровнях, в результате чего спред на отрезке 2–10 лет сузился на 10 бп, до —26 бп, а спред 5–10 лет опустился еще на 5 бп, до —14 бп. 15-летний ОФЗ-26240 заметно опередил рынок, прибавив в цене 1,2 пп (-15 бп в доходности). Однако торговая активность была низкой: объем сделок с ОФЗ на МосБирже составил лишь 12,8 млрд руб., которые были поровну распределены между флоутерами и выпусками с фиксированным купоном.
Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов по размещению ОФЗ. Учитывая произошедшую стабилизацию рыночных настроений, мы полагаем, что на этот раз отказываться от их проведения Минфин не станет. А поскольку длинные бумаги в последнее время показывали более сильную динамику, наиболее вероятными кандидатами нам представляются 10-летний ОФЗ-26239 и 15-летний ОФЗ-26240.
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