Начало недели ознаменовалось волной оптимизма на фондовых биржах США. Этому способствовали рост квартальных прибылей компаний, принятый Палатой представителей инфраструктурный план на 1 трлн долларов и оптимистичные экономические прогнозы на фоне успешных испытаний нового препарата от COVID-19, разработанного Pfizer.

Азиатские индексы показывают разнонаправленную динамику. В фокусе внимания — стартовавший 6-й пленум ЦК КПК 19-го созыва, который продлится до 11 ноября. Тем временем аналитический центр государственного совета Китая провел в понедельник встречу с девелоперами и банками, на которых девелоперы призвали госкомпании помочь частному бизнесу улучшить ликвидность.

Цены на нефть остаются стабильными, поскольку принятие закона США об инфраструктуре и рост экспорта Китая поддержали перспективы спроса на энергоносители.