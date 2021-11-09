Оживление на первичном рынке евробондов
Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 около 1,5%. После некоторой паузы оживились эмитенты в сегменте российских евробондов. Группа ПИК начнет сегодня серию звонков с инвесторами, по итогам которой может разместить 5-летние бонды в долларах. Если размещение состоится, оно станет дебютным для девелопера на рынке еврооблигаций. Эстафету подхватили «Совкомбанк» и «Газпром»: банк готовит вечные евробонды в долларах, тогда как газовая компания может разместить 7-летние бонды в евро.
Сектор ОФЗ: отскок на внешнем позитиве. Отсутствие жесткой риторики со стороны ФРС на прошлой неделе привело к снижению давления со стороны долларовых ставок, что позитивно для цен всех мировых облигаций, включая ОФЗ. Вчера сектор подрос в цене примерно на 30 б. п. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в III декаде октября продолжила рост до 6,7%. За год она увеличилась на 2,282 процентного пункта, и, по-видимому, это еще не предел. Впрочем, согласно главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, ДКП сейчас трудно назвать жесткой, поскольку депозитные ставки все еще ниже инфляции, и тем более значительно ниже инфляционных ожиданий. Напомним, что по последним данным инфляция в годовом выражении составляет 8,13%, а оценка населением ожидаемой инфляции достигает 13,6%, что вдвое выше средней максимальной ставки по вкладам банков топ-10.
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