Текущие прогнозы инфляции и ключевой ставки снова под угрозой пересмотра
В октябре быстрый рост инфляции продолжился. Месячный прирост потребительских цен был максимальным с марта 2015 года и составил 1,1% м/м. В годовом выражении инфляция выросла до 8,1% г/г (после 7,4% г/г по итогам сентября и 6,7% г/г на конец августа). Главным драйвером инфляции остается рост цен на продукты питания, который реализуется по широкому перечню товаров. В годовом выражении продовольственная инфляция находится на максимумах с декабря 2015 года (10,9% г/г, в сентябре было 9,2% г/г).
Фактическая инфляция уже превышает прогноз Банка России на конец текущего года (7,4-7,9%). Шансы на завершение года вблизи верхней границы этого прогноза еще есть, но в моменте они не доминируют. При этом дополнительный рост инфляции вполне возможен – не полностью могут быть отыграны последствия плохого с/х урожая и роста себестоимости производства продуктов питания; стабильно высокой остается инфляция на непродовольственные товары и возможно ее усиление перед новогодней активизацией спроса. Таким образом, высоковероятно, что по итогам года инфляция не опустится ниже 8%. Реализация нашего прогноза инфляции (7,8% г/г) под вопросом.
Очередное отклонение инфляции вверх от прогноза ЦБ может означать, что шаг повышения ключевой ставки в декабре не будет снижен (т.е. +75 б.п. или выше). При таком подходе ключевая ставка будет не менее 8,25% на конец года.
Однако регулятор вполне может выбрать более плавный сценарий – поэтапное повышение ставки. Собственно, похожая тактика была применена в октябре – понимая, что инфляция уже около 8%, ЦБ ограничился поднятием ключевой ставки лишь до 7,5%. Таким образом, важно насколько инфляция уйдет вверх от прогноза. Пока отклонение оцениваем, как незначительное.
Прогноз ключевой ставки на конец года не меняем — 8%. С учетом высокой неопределенности краткосрочного инфляционного тренда поступательная тактика повышения ставки остается приемлемой. Ждем оперативных данных по инфляции в ноябре.
Импульс инфляции не снижается. Прирост годового уровня инфляции в октябре сопоставим с сентябрьским. Главный фактор роста уровня инфляции – рост цен на продовольственные товары. Инфляция в сегменте продолжает обновлять многолетние максимумы. Рост цен происходит по широкому перечню продуктов питания. В октябре наиболее сильно дорожали помидоры, огурцы, картофель, яйца, апельсины, бананы и мясо кур. Повышенную инфляцию демонстрируют практически вся мясомолочная продукция, крупы и мучные изделия – наиболее весомые компоненты потребительской корзины. В ближайшие месяцы ускорение продуктовой инфляции сохранится, но его уровень может снизится.
Индекс цен на непродовольственные товары в октябре остался без существенных изменений (8,2% г/г, после 8,1% г/г в сентябре). Инфляция в сегменте стабилизировалась. Отчасти уже работает эффект высокой статистической базы прошлого года. Это влияние будет усиливаться весь предстоящий год. Наибольший рост цен в октябре фиксировался на энергетические товары (бензин, уголь), телерадиотовары и лекарства.
Месячный рост цен на услуги населению остается нулевым, хотя за счет эффекта базы годовой индекс инфляции в секторе продолжает расти (с 4,2% г/г до 4,4% г/г). Замедление роста цен носит сезонный характер. В декабре вероятен возврат к повышению цен.
Таким образом, риски более продолжительного сохранения высоких уровней инфляции продолжают расти. Текущие прогнозы инфляции и ключевой ставки снова под угрозой пересмотра.
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