К моменту окончания периода усреднения (9 ноября) запас свободной ликвидности оказался сосредоточен на депозитах Банка России, достигнув 2.64 трлн руб. (+1.6 трлн руб. за неделю). При этом ставки краткосрочного фондирования оказались под давлением и неспешно возвращаются ближе к уровню ключевой ставки – Ruonia о/н (7.06% на 3 ноября), валютный о/н своп USD/RUB (7.0% на 3 ноября и 7.25% на закрытие понедельника).

Это обстоятельство не отвечает на вопрос о том, почему спрос на рефинансирование также систематически вырос с момента последнего заседания Банка России (до 1.05 трлн руб. с 0.5 трлн руб.). Возможно, у мелких и средних банков сформировался временный кассовый разрыв из-за массовой миграции корпоративных остатков по мере переоценки ставок по новому уровню ключевой ставки, и процесс в скором времени исчерпает себя по мере поступления бюджетных расходов в банковскую систему. Тем не менее, длительность и размеры спроса на рефинансирование в Банке России могут оказаться в прямой зависимости от графика погашений и размещений Минфином бюджетных средств на депозиты и в репо. Впереди предстоят погашение крупного пакета репо объемом 500 млрд руб. (16 ноября) и объемные выбытия депозитов ближе к концу месяца, что может повысить спрос на «регуляторную» ликвидность в целях удовлетворения НКЛ и смежных индикаторов, сохранив давление на условия фондирования до конца декабря.

На прошлой неделе среднесрочные ставки фондирования оставались в состоянии стресса, отражая ожидания роста ключевой ставки каждые 3 месяца на горизонте ближайшего года. Пиковый уровень ключевой ставки заложен на крайне высоких уровнях (+200-250 бп к текущему уровню) и сосредоточен на горизонте 9-12 месяцев от текущего момента, тогда как на горизонте до конца 1к’22 вмененные оценки повышения ставки ограничиваются +75 бп. В этом контексте, а также с учетом потенциальной ликвидности форвардных контрактов, весьма оправданным видится получение форвардных ставок на горизонте 3-6 месяцев и 9-12 месяцев.



