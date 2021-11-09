Вчера на долговом рынке продолжился рост. Основное снижение доходности наблюдалось в сегменте со сроком до погашения 10–15 лет, так что в итоге доходности на дальнем участке суверенной кривой опустились ниже 8,2%. Десятилетний бенчмарк ОФЗ 26239 также преодолел этот уровень, он торговался вчера под 8,18%, на 10 б.п. ниже, чем в конце прошлой недели. Интересно, что, несмотря на появившийся спрос на ОФЗ, рубль немного ослабел к отношению к доллару США и евро. Возможно, вчерашний рост в сегменте рублевого долга – это реакция на отсутствие сюрпризов со стороны ФРС, которое означает большую осторожность в ходе ужесточения денежно-кредитной политики. В этой ситуации ключевым событием для всех долговых рынков на этой неделе должна стать публикация данных по инфляции в США за октябрь. Если данные окажутся хуже прогноза, инвесторы вновь будут настраиваться на более раннее начало цикла повышения ставки ФРС, что может привести к усилению оттока капитала с развивающихся рынков. Также в среду выйдет статистика по недельной инфляции в России. Предыдущая оценка оказалась самой низкой за шесть недель, сюрпризы в этих данных также могут заставить рынки качнуться в ту или иную сторону.

Мы ждем возобновления аукционов Минфина. Сейчас краткосрочная конъюнктура на долговом рынке кажется более благоприятной, чем неделю назад, поэтому мы ждем, что Минфин проведет завтра один или два аукциона. Тем не менее рассчитывать на агрессивное предложение нельзя, скорее всего, аукционы будут лимитными, причем лимит может оказаться весьма скромным. В сложившейся ситуации ведомство может выбрать какой-то из длинных выпусков ОФЗ, например, ОФЗ 26240 с погашением в 2036 г. или ОФЗ 26238, погашаемые в 2041 г. Также может быть предложен линкер ОФЗ 52004 с погашением в 2032 г.



