Сегодня мы открылись вниз не умеренно негативном внешнем фоне, однако он быстро улучшился, вызвав у нас восходящий импульс. В результате российские индексы обновили вчерашние вершины.

В начале дня мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены снижались, но утром перешли к восстановлению, ускорив его после старта наших торгов. Некоторую нервозность на рынках вызывает ожидание публикации статистики по американской инфляции. В 16:30 МСК выходят данные по индексам цен производителей, а завтра — потребительских цен. Если они существенно превысят прогноз, это способно ударить по всем рынкам.

Ближайшие сопротивления у нас остаются на прежних уровнях: 4260 п. — у индекса Мосбиржи и 1900 п. — у индекса РТС. Если мировым рынкам и нефти удастся развить волну роста, мы уже сегодня можем проверить на прочность эти технические препятствия.

Валютный рынок

В начале сессии рубль находился под давлением негативного внешнего фона. Однако после старта у нас основных торгов ситуация на мировых рынках быстро улучшилась, что вызвало укрепление российской валюты.

Развивающиеся валюты утром повышались на фоне снижения доллара. Незадолго до старта основной российской сессии он стал активно восстанавливаться, вызвав просадку в секторе, большинство представителей вышло в минус.

Российский долговой рынок сохраняет восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI повышается вторую сессию подряд, в очередной раз обновив недельный максимум.

Рубль избавился от относительной слабости предыдущей сессии, неплохо отыгрывая улучшение внешнего фона. Доллар проверяет на прочность уровень 71 руб.