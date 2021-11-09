Вчера курс рубля был близок к равновесному значению и колебался в основном в диапазоне 71,3-71,4 руб. за доллар: активны были и покупатели, и продавцы. Впрочем, по итогам дня российская валюта смогла несколько укрепиться — до 71,2 руб. за доллар.

Сегодня утром рубль немного слабеет, однако доллар глобально дешевеет, реагируя на недавнее снижение доходности КО США.

Тем не менее мы полагаем, что постепенно спрос на рубль будет повышаться, прежде всего со стороны экспортеров. Соответственно, рубль сможет укрепиться до 71 за доллар.

В центре внимания сегодня будут данные по индексу цен производителей в США за октябрь. Если за месяц он вырос, как и ожидалось, на 0,6% или меньше, то на глобальных рынках сохранится позитивный настрой и доллар будет постепенно дешеветь против большинства валют. Однако не исключено, что ИЦП мог повыситься сильнее, особенно ввиду того, что в Китае аналогичный показатель за октябрь прибавил 1,4% относительно сентября, а по сравнению с октябрем прошлого года достиг максимального значения за 26 лет — 12,3%. В случае резкого роста цен производителей в США инфляционные ожидания усилятся и доходности КО США вновь начнут повышаться, что вызовет глобальное укрепление доллара.

Если производственная инфляция в США окажется не очень высокой, рубль будет постепенно укрепляться до 71 за доллар.