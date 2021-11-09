Российские фондовые индексы начали торги вторника, 9 ноября, с умеренного снижения, однако к середине дня сумели компенсировать потери и даже вышли в небольшой плюс. Внешний фон сегодня выглядит в целом нейтрально: ралли на мировых фондовых площадках несколько застопорилось, но и каких-то явных поводов для коррекции пока нет. Торги на азиатских биржах завершились преимущественно в красной зоне, тогда как фондовая Европа колеблется вблизи уровней вчерашнего закрытия. Определенную поддержку российским акциям продолжают оказывать цены на нефть, которые усилили подъем и вплотную подошли к отметке $84 за баррель марки Brent.

Торги в США вчера завершились ростом основных фондовых индикаторов в пределах 0,3%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 теряет менее 0,1%. Доходность 10-летних «трежериз» опускается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,48%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии увеличился на 0,02% до 4218,5 пункта, а индекс РТС повысился на 0,25% до 1870,2 пункта.

В течение дня инвесторы будут ждать выхода данных по индексу цен производителей в США за октябрь, а также публикации отчета Американского института нефти (API) по недельной динамике запасов углеводородов в стране. Кроме того, сегодня состоятся выступления ряда представителей ФРС и ЕЦБ. Из отчетностей американских корпораций определенный интерес будут представлять результаты D.R. Horton и Cardinal Health.

Наиболее существенный рост к середине дня продемонстрировали акции «Детского мира» (+3,7%), «Норникеля» (+2,1%), «Магнита» (+1,8%), «НЛМК» (+1,7%), «Русала» (+1,7%), «Группы ПИК» (+1,6%). Между тем подешевели расписки «TCS Group» (-3,9%), «Полюса» (-1,5%), «М.видео» (-1,4%), «Петропавловска» (-1,2%).

«Сбер» представил хороший отчет по РСБУ за январь-октябрь, продемонстрировав рост чистой прибыли в 1,6 раза в годовом выражении до 1,05 трлн руб. На этом фоне обыкновенные акции банка увеличились в цене на 0,9%, привилегированные – на 0,7%.

В свою очередь «Ростелеком» отчитался об увеличении выручки в 3-м квартале на 5% в годовом выражении до 141,2 млрд руб. При этом показатель OIBDA поднялся на 9% до 58,3 млрд руб., а чистая прибыль упала в 1,4 раза до 8,4 млрд руб. Результаты оказались несколько слабее ожиданий, и обыкновенные акции компании подешевели на 0,1%.