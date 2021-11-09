В понедельник нефть котировки Брент стабилизировались в диапазоне $82,5-84/барр. Повышение нефтяных котировок приостановилось после заявления министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что президент Джо Байден на этой неделе может сделать заявление относительно высоких цен на нефть и бензин. Фиксация по ближайшим фьючерсам Брент прошла на отметке $83,43/барр., на $0,69/барр. выше предыдущего уровня. Хотя Дженнифер Грэнхолм не упомянула никаких конкретных мер, инвесторы на рынке нефти понимают, что одним из способов снизить цены может быть использование нефти их стратегических резервов США (этот сценарий обсуждается уже некоторое время). Мы хотели бы отметить, что даже если это произойдет, цены на нефть могут через какое-то время снова вырасти после коррекции (как это происходило ранее, когда США задействовали стратегические резервы). Нефть из стратегических резервов может использоваться в трех случаях: в полном объеме при "серьезном сбое в энергоснабжении", в ограниченном объеме — до 30 млн барр. (как во время гражданской войны в Ливии в 2011 году), а также для тестовой продажи или обмена.

США также могут ускорить продажу нефти, разрешенную в рамках действующего законодательства, и быстрее распродать стратегические нефтяные резервы, которые планировалось реализовать в будущем. В период между 2016 и 2027 финансовыми годами из стратегического резерва разрешено использовать 268 млн барр., а на данный момент из этого объема выбрано всего 90 млн барр. Возможно, что администрация Джо Байдена ускорит реализацию этой нефти. Что же касается правил МЭА, то каждый член этой организации должен иметь экстренные запасы в объеме, эквивалентном как минимум 90 дней чистого импорта. Их можно коллективно использовать только в случае серьезных перебоев с поставками нефти. МЭА может рекомендовать использование запасов, но для этого необходимо будет согласие каждой страны. Поскольку текущий рост цен на нефть не связан с серьезными перебоями в поставках, а внимание МЭА направлено на энергетическую трансформацию и отказ от использования ископаемого топлива, агентство вряд ли порекомендует своим членам скоординированное использование нефтяных резервов.

Сегодня утром Брент торгуется около $83,5/барр. В течение дня в США выйдут ежемесячный отчет Управления энергетической информации (EIA) по рынку нефти, октябрьский индекс цен производителей и данные Американского института нефти (API) по товарным запасам углеводородов. Отчет EIA может повлиять на решение администрации Джо Байдена об использовании стратегических нефтяных резервов. Ожидания, что такое решение все же будет принято, вероятно, удержат котировки Брент ниже $84/барр.