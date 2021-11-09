Рубль в начале дня чувствовал себя неуверенно, но затем перешёл в наступление. Высокая доходность при отдалившейся перспективе повышения ставок ведущих центральных банков обеспечивает рубль повышенным вниманием.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5935 рублей.

Ставки MosPrime снизились до 7,51% на день, выросли до 7,75% на неделю и снизились до 8,0% на месяц.

Укрепление рубля в основном связано с возросшей привлекательностью рынка ОФЗ. Доходности по 10-летним бумагам поднялись в диапазон 8,2%-8,5%, что может стать пределом роста. Во всяком случае, в следующем году ожидается замедление инфляции и вряд ли ставка ЦБ РФ поднимется выше 8,0%.

На Forex доллар немного слабел. Однако основные потери наблюдаются в паре с японской иеной, что традиционно говорит о низких аппетитах к риску. Турецкая лира слабела на 0,5% против доллара на фоне повышения требований по валютным резервам для турецких банков. Индекс валют EM, напротив, пытался расти. Валюты центральной Европы укреплялись на ожиданиях дальнейшего роста ставок. На прошлой неделе ключевые ставки повысили регуляторы Чехии и Польши.



