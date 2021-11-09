В лидерах роста к середине сессии были акции РУСАЛа (+4,71%), бумаги Детского мира (+3,04%) и котировки ПИК (+2,81%). В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-3,73%) и акции Petropavlovsk (-1,74%).

РУСАЛ во вторник повышался перед объявлением 11 ноября итогов ребалансировки индекса MSCI Russia, в который акции компании, как ожидаются, войдут с весом 1,1%. Котировки алюминия на прошлой неделе также начали восстановление с многонедельных минимумов.

С технической точки зрения акции РУСАЛа отступают от минимумов с первой половины сентября и стремятся к важному краткосрочному сопротивлению 75,90 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при сигналах возможной смены тренда по ADX. Наиболее осторожным инвесторам для наращивания краткосрочных “лонгов” по бумагам лучше дождаться их закрепления выше 75,90 руб., которое откроет перспективы возвращения к октябрьскому пику 86 руб. В целом же техническая картина по акциям улучшается, а среднесрочный восходящий тренд по РУСАЛу при этом не теряет актуальности выше 63 руб.