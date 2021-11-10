Российский рынок во вторник показал смешанную динамику на фоне разнонаправленных драйверов. Обороты торгов подросли до 93 млрд руб. Аутсайдерами в отраслевом разрезе были финансы и нефтегаз. Голубые фишки, в целом, смотрелись хуже компаний малой и средней капитализации.

После открытия американских бирж по рынку прокатилась волна распродаж. Традиционно, снижение индексов крупнейшего фондового рынка мира вызывает ухудшение сентимента на всех мировых площадках. Сегодня с утра внешний фон во многом может определяться динамикой фьючерсов на S&P 500. Их движение может отражать ожидания участников по поводу завершения или дальнейшего развития коррекции на американских площадках. Среди новостей в фокусе данные по инфляции в 16:30 по МСК.

Поводов для паники пока нет. Вчерашнее снижение по индексу S&P 500 на 0,35% укладывается в рамки обычной коррекции, которой почти не наблюдалось последние 4 недели. Дальнейшее снижение вполне возможно, но говорить о переломе восходящего тренда будет преждевременно. Ближайшей поддержкой может выступить уровень 4630 п. Более сильную опору следует ожидать в районе 4540–4550 п.

Цены на нефть вчера выступали поддерживающим фактором для российских площадок, прибавив 1,6%. Этого не хватило, чтобы нефтегазовый сектор вышел в плюс. Такая раскорреляция может наблюдаться на краткосрочных периодах, но надолго, обычно, не затягивается. При дальнейшем росте нефти спрос на акции нефтяников может вернуться.

Фьючерсы на Brent выросли на фоне снятия ограничений на перелеты в США — крупнейшем потребителе нефти в мире. Рост спроса на авиатопливо может быть ключевым драйвером до конца года. Также поддержал оптимизм прогноз Минэнерго США, который предполагает снижение цен на бензин в течение следующих нескольких месяцев. Такая оценка понижает шансы на продажу крупных объемов из стратегических резервов (SPR) и поддерживает уверенность в дефиците на краткосрочном горизонте. Сегодня с утра нефть продолжает расти, отыгрывая снижение запасов в отчете API.

Индекс МосБиржи закрыл торги в минусе, снизив шансы на быстрое восстановление. На младших таймфреймах можно увидеть формирование треугольника, который может раскрыться как вверх, так и вниз. Коррекционные риски остаются в силе и могут вырасти при повторной фиксации ниже уровня 4180 п. При этом среднесрочный восходящий тренд пока остается в силе и может продолжиться после коррекции.

Рубль во вторник укрепился, несмотря на повысившиеся объемы покупки валюты со стороны ЦБ. Рост цен на нефть и высокие процентные ставки поддерживают валюту. Также курс поддерживает ослабление доллара США, которое наблюдалось второй день подряд. Индекс доллара DXY с начала недели потерял 0,2%.

На долговом рынке фиксируется потепление. По средним и длинным ОФЗ прошли осторожные покупки. Индекс RGBI c начала недели вырос на 0,7%. На фоне улучшения конъюнктуры, Минфин РФ сегодня возобновит первичные аукционы и предложит 10-ти и 15-ти летние выпуски ОФЗ на 40 млрд руб. Дальнейшая динамика ОФЗ может развиваться с оглядкой на результаты аукционов и, что еще более важно, на свежие данные по инфляции от Росстата.