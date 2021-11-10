Акции США во вторник снизились, поскольку падение акций такого тяжеловеса как Tesla повлекло за собой падение широкого рынка.

Высокотехнологичный Nasdaq 100 закрылся снижением на —0.7% — самое большое дневное падение с 22 октября. Индекс закрылся бы в зеленой зоне, если бы не падение Tesla на —12.4%. Потеря рыночной капитализации Tesla в размере $140 млрд превышает капитализацию более 87% компаний из списка S&P 500 до начала торгов во вторник.

Сам S&P 500 упал на —0.4%, прервав восьмидневную серию последовательного роста. Пять из 11 основных секторов снизились, при этом больше всего по итогам дня потеряли Consumer Dicretionary (-1.8%) и Financials (-0.5%), в то время лидерами роста были Utilities и Materials (по +0.5%). Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average потерял —0.3%.

Доходности US Treasuries также резко снизились, поскольку инвесторы пытались оценить следующие шаги ФРС на фоне сообщений, что Лаэль Брейнардь интервьюировался на пост председателя.

Инвесторы сосредоточили внимание на ФРС на фоне двух отчетов по инфляции, множества выступлений членов ФРС, нервозности по поводу того, кто будет следующим председателем, и новой оценки рыночных рисков центральным банком.

Основатель информационного бюллетеня "Sevens Report" Том Эссей писал, что потенциальный отказ ФРС от стимулирующей политики путем постепенного сокращения программы скупки активов и повышения ставок "безусловно, будет самым большим потенциальным драйвером для рынков в ближайшие месяцы".

Инфляция "вызывает удивление", но должна снизиться в следующем году, поскольку сбои в цепочке поставок и рост цен будут умеренными, сказала Мэри Дейли из ФРС. "У нас может быть суровая зима, особенно для домохозяйств с низким и средним доходом" из-за роста цен на топливо. Тем временем, с среду 10 ноября будут опубликованы данные о потребительских ценах в США, которые, вероятно, покажут ускорение в октябре, что окажет дополнительное давление на ФРС. Ожидается, что индекс потребительских цен вырастет на +0.6% в месячном исчислении и на +59% в годовом, по сравнению с +0.4% и +5.4% в сентябре. По данным Bloomberg Intelligence, годовой показатель будет самым высоким с 1982 года. Базовая инфляция может вырасти на +0.4%, что вдвое больше, чем в сентябре.

GE разделится на три компании, специализирующиеся на Здравоохранении, Энергетике и Авиации. Подразделение здравоохранения будет выделено в начале 2023 года. GE объединит свой бизнес в области возобновляемых источников энергии, энергетического оборудования и цифровых технологий в отдельное подразделение, которое затем будет выделено в 2024 году. Оставшаяся компания будет состоять из активов GE Aviation. Акции на новостях выросли на +2.7%. S&P поставил кредитный рейтинг GE на возможный пересмотр в отрицательную сторону, хотя CDS снизились, что означает, что инвесторы видят меньший риск владения долгом компании в предстоящие годы.



