Российский рынок акций вчера вновь снизился опережающими темпами по сравнению с западными площадками. Не помогла нам даже растущая нефть.

Пока долгосрочный тренд по Индексу Мосбиржи остается восходящим. Но складывается впечатление, что индикатор готов его сломать и пытается залечь в боковик. Сильной поддержкой по Индексу Мосбиржи выступает нижняя граница восходящего канала, проходящая сейчас в районе чуть выше 4100 пунктов. Если ситуация за океаном не улучшится, то мы можем протестировать поддержку уже на этой неделе.

Пока же американские фондовые индексы дают сигнал на небольшую коррекцию. Никаких рисков сильного снижения нет, просто по рынку США идет давно ожидаемая фиксация спекулятивной прибыли последних недель роста.

Сегодня с утра американские фьючерсы снижаются на треть процента. Поэтому с большой вероятностью отечественные инвесторы примут этот ориентир за главный, и продолжат аккуратно распродавать большинство бумаг.

От сильного снижения отечественный рынок будет удерживать дорогая и продолжающая расти нефть. Если сегодня выйдут сильные данные от Минэнерго США по запасам, то котировки нефти попробуют завершить день выше технического сопротивления 86 долларов за баррель, до которого осталось пройти менее доллара.

Цены на нефть по-прежнему гонит вверх дефицит топлива в мире. Есть предположения, что в ближайшее время США начнут продажу бензина из стратегических резервов, чтобы поддержать внутренних потребителей. Но это не приведет к падению цен на нефть.

Поэтому в таких условиях нужно искать момент для спекулятивной покупки «Роснефти» и «Лукойла» с целью поймать процент-полтора роста.

Пока не может закрепиться выше сопротивления 1820-1830 долларов за унцию золото. Сегодня на котировки драгметалла негативно действует небольшое укрепление доллара к корзине мировых валют. Однако мы считаем, что пробой золотом сопротивления – дело лишь времени.

Поэтому акции золотодобытчиков стоит держать в портфелях. Сейчас это одно из самых безопасных вложений.

Вчера рубль укрепился к доллару на 0,85%. Поводом для роста стало ослабление «американца» на мировой арене и зарождение спроса на ОФЗ. Не исключено, что на рынок вернулись с отложенной из-за выходных дней продажей валюты крупные экспортеры.

Сегодня на утренних торгах рубль слабо снижается. В первой половине дня российскую валюту будет поддерживать ожидание аукционов по ОФЗ. Итоги же дня будут зависеть во многом от успешности размещения Минфином своих бумаг.

Техническая картина по паре доллар-рубль пока также неопределенная. На дневном графике начала формироваться поддержка по паре в районе 70,8 руб за доллар, где сейчас пара и торгуется.