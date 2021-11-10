Европейские фондовые индексы закрылись снижением во вторник. Общеевропейский Stoxx Europe 600 снизился по итогам торгов на 0,2%, британский индикатор FTSE 100 просел на 0,36%, германский DAX — на 0,04%, французский CAC 40 — на 0,06%. Что касается макроданных, то исследование экономических настроений Германии ZEW значительно превзошло ожидания в ноябре, составив 31,7 против прогноза в 20,0.

Основные фондовые индексы США во вторник также продемонстрировали отрицательную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq просел на 0,6%, Dow снизился на 0,31%, а S&P500 потерял 0,35%.

Американские фондовые индексы упали с рекордных уровней во вторник, прервав восьмидневную победную серию для S&P 500. Индекс цен производителей в США за октябрь вышел, как и ожидалось, во вторник, и вырос на 0,6 % в месячном исчислении в соответствии с оценками. Индекс потребительских цен, запланированный на среду, также будет внимательно отслеживаться.

Акции General Electric прибавила 2,7 %. Поводом для роста промышленного гиганта стало заявление, что текущую структуру компании планирует разделить создать три публичные компании, специализирующиеся на здравоохранении, энергетике и авиации.

Котировки PayPal упали на 10,5% на фоне слабого отчета за квартал. Компания сообщила о квартальной выручке в размере $6,18 млрд по сравнению с консенсус-оценкой в $6,23 млрд. PayPal также опубликовала прогноз на четвертый квартал, который не оправдал ожиданий аналитиков и дал неутешительные рекомендации на 2022 год.

Тем временем акции Roblox подскочили на 42 %, до 109,52 доллара после того, как компания онлайн-развлечений заявила, что ее доходы более чем удвоились в третьем квартале. Уже после закрытия основной торговой сессии на 13% снизились бумаги Coinbase после публикации квартальных результатах. Компания сообщила о квартальной выручке в размере $1,31 млрд, что не оправдало ожиданий аналитиков. Ежемесячные активные пользователи транзакций были ниже, чем в предыдущем квартале, и составили 7,4 миллиона, но выросли по сравнению с предыдущим годом.

В среду страны Германия и США опубликуют индекс цен потребителей за октябрь. В США также выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в США может вырасти на 0,4 % в октябре после увеличения на 0,2 % в предыдущем месяце. А в годовом исчислении прирост индекса может составить 4,3% после увеличения на 4,0% в сентябре. Помимо экономических данных на этой неделе многие трейдеры и финансовые менеджеры будут с нетерпением ждать отчета Walt Disney. Также отчитаются Beyond Meat и Wendy's.

Некоторые инвесторы рассматривают откат во вторник как передышку после ралли. Движимые высокими доходами за третий квартал, акции продолжают расти, несмотря на опасения по поводу инфляции и анонс сворачивания стимулов ФРС.