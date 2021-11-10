ФРС считает рынок "горячим", а в Morgan Stanley предупреждают о "пузыре"
Американский рынок не удержался на исторических максимумах. С одной стороны, можно говорить о коррекции на фоне сильной перекупленнности. Индекс NASDAQ повышался 11 сессий подряд, а S&P 500 8 сессий подряд. С другой стороны, вопрос инфляции остаётся крайне актуальным.
Цены производителей США выросли за октябрь на 0,6% по индексу PPI, как и по индексу Core PPI. В годовом выражении темпы роста не изменились и остались на уровне 8,6% по индексу PPI и 6,8% по индексу Core PPI.
Есть и другие причины для беспокойства. Доклад финансовой стабильности ФРС отмечает высокие оценки по широкому спектру активов. Показатель цены акций на прибыль находится ближе к историческому максимуму. На этом фоне доходности казначейских обязательств и корпоративных бондов, напротив, ближе к историческим минимумам.
В Morgan Stanley полагают, что политика ФРС привела к сильно отрицательным реальным ставкам, что стимулирует возникновение финансового "пузыря". Разрыв между ставкой ФРС и потребительской инфляцией находится на историческом максимуме. Подобная ситуация провоцирует возникновение "пузыря" цен активов и неэффективное распределение капитала.
Кроме больших факторов, есть более скромные, но столь же важные. Акции Tesla провалились на 11,99%, а за пару дней уже теряют более 16%. Глава компании Илон Маск предложил подписчикам в Twitter опрос на тему "стоит ли ему продавать свой пакет акций компании". Большинство высказалось за. Однако на рынке появились слухи о том, что данный "хитрый" ход может означать проблемы с кредитованием у самого Илона Маска. Естественно, при P/E соотношении выше 330 любые сомнения в будущем компании начинают давить на акции. Да и продажа 10% пакета может существенно отразиться на стоимости компании, заставляя инвесторов заранее фиксировать прибыль.
Иначе торги сложились для легендарной General Electric (+2,67%). Компания объявила о планах разделить свой бизнес на три самостоятельных подразделения, которые будут работать в сфере авиации, медицины и энергетики.
PayPal Holdings (-10,46%) разочаровала своими ожиданиями на IV квартал, хотя и объявила о новом партнёрстве с Amazon, которое предполагает возможность оплаты товаров с помощью PayPal на платформе онлайн торгового гиганта.
В разрезе секторов на рынке не произошло что-либо выдающееся. 5 отраслевых индексов снизились и 6 выросли. Самым слабым оказался сектор цикличных товаров (-1,35%), а вот сильнее всех был сектор коммунальных услуг (+0,44%).
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