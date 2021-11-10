Вышедшие данные API неожиданно показали снижение запасов сырой нефти за неделю на 2,485 млн. баррелей, в то время как аналитики ожидали их роста. Более того, министерство энергетики США в лице EIA опубликовало аналитическую заметку, в которой утверждает, что глобальный и внутренний американский спрос на нефть, фактически, вернулись к уровню, существовавшему в 2019 году до начала пандемии. При этом спрос восстанавливается гораздо быстрее предложения, что ведет к сокращению запасов и росту цен. В результате Brent перед открытием торгов в России стоит на уровне 85,06 долл. за баррель (+0,33%).

Несмотря на то, что большинство ведущих инвестиционных банков прогнозирует сохранение "бычьего" тренда на рынке нефти (с чем мы, в принципе, согласны), объективности ради, хотели бы обратить внимание на несколько противодействующих конъюнктурных факторов, способных несколько ухудшить ситуацию. Во-первых, как заявил в конце прошлой неделе министр энергетики США, администрация Дж.Байдена рассматривает возможность продажи нефти (до 60 млн. баррелей) из стратегических запасов с целью снижения внутренних цен на бензин. Во-вторых, в Китае третий месяц подряд снижается импорт сырой нефти, достигнувший в октябре 8,94 млн. баррелей в день – самого низкого уровня с июля 2018 года. Стратегически же баланс спроса и предложения на данном рынке может измениться не только вследствие действий ОПЕК+, но и в случае резкого увеличения добычи нефти в США (как это уже было в десятые годы) и очередного всплеска пандемии, если он вызовет снижение темпов экономического роста.