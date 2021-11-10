Азиатские рынки перехватили инициативу и страхи у американских индексов. Цены производителей КНР ускоряют рост.

Китайская потребительская инфляция ускорилась в октябре до 1,5% при ожиданиях 1,4%. Однако самое печальное в том, что цены производителей ускорили рост до 13,5% при ожиданиях 12,4% и 10,7% в сентябре. То есть в перспективе это может отразиться на ценах потребления, или на доходах предприятий. Под давлением были секторы угольщиков, новой энергетики и потребительских товаров. В секторе недвижимости, напротив, коррекция вверх после информации о том, что несколько застройщиков смогли разместить свои долговые обязательства на межбанковском рынке. Впрочем, Fantasia Holdings Group предупредила, что может не погасить свои текущие платежи из-за проблем с ликвидностью. Бумаги компании провалились на 36% в Гонконге. На среду намечен очередной платёж $148 млн от Evergrande. Соответственно, могут появиться поводы, как для оптимизма, так и наоборот.

Прибыли японских компаний, похоже, также страдают из-за цен на компоненты. К примеру, акции Sumitomo Rubber теряли более 12% после того, как компания ухудшила свой прогноз из-за высоких цен на сырьё и ограниченные возможности переноса затрат на потребителей. Производитель цветных металлов Mitsubishi Materials испытывает аналогичные проблемы. Бумаги производителя компьютерной периферии и устройств Elecom провалились на 11% после того, как компания ухудшила прогноз и сообщила о сохраняющихся проблемах с поставками компонентов. Более позитивная ситуация у производителей автомобилей. Дефицит компонентов не помешал Nissan сильно отчитаться за прошедший квартал и отметить позитивный взгляд на текущий. Дефицит автомобилей на рынке позволяет компаниям не использовать различные программы стимулирования покупок, что положительно сказывается на их прибыли.