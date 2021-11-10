Во вторник мировые рынки двигались разнополярно. Индекс развивающихся рынков (MSCI EM: +0,3%), ведомый отскоком Бразильских акций, укреплялся второй день подряд, в то время как индекс развитых рынков MSCI World (-0,3%) корректировался, прервав серию шести торговых сессий роста. Способствовали ухудшению настроений негативные статистические данные по промышленной инфляции в США. Так, темпы роста цен производителей в октябре ускорились сильнее ожиданий до 0,6% м/м (+8,6% г/г), что связано с повышение цен на бензин. Доходность американских казначейских бумаг США выросла, спровоцировав подъем инфляционных ожиданий до уровней конца октября. Добавил негатива и откат акций Tesla (-12%) от своих исторических максимумов на фоне заявлений основного акционера Илона Маска о возможной продажи части своего пакета. В результате, на американском фондовом рынке наблюдалась волна фиксации прибыли: индекс S&P 500 (-0,3%), ведомый потребительским сектором, корректировался со своих максимумов, как и индекс технологических компаний NASDAQ Composite (-0,6%).

В среду утром настроения на мировых рынках продолжили ухудшаться. Ключевые азиатские снижаются на фоне более высокой, чем ожидалось, потребительской и промышленной инфляции в Китае в октябре. Фьючерсы на американские и европейские индексы продолжают падать. Нефть Brent дорожает, превысив 85 долларов за баррель, котировки на промышленные металлы также находятся в зеленой зоне.

Сегодня ожидается публикация данных по потребительской инфляции в США. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg рост цен в октябре ускорился до 5,9% в годовом сопоставлении. Если же опасения участников рынка подтвердятся, волатильность рынков может вновь усилиться. Полагаем, что негативная динамика на мировых рынках сохранится в течение дня.

Во вторник индекс МосБиржи (-0,7%), ведомый бумагами финансового и нефтегазового секторов, корректировался, опустившись ниже уровня 4200 пунктов.

Акции нефтегазовых компаний (Татнефть: —1,5%; Сургутнефтегаз: —1,4%; НОВАТЭК: —0,7%; Газпром: —0,6%) снижались, несмотря на укрепление цен на нефть. Падали и бумаги финансового сектора (TCS Group: —4,3%; ВТБ: —1,6%; Сбер: —0,3%) на фоне роста доходностей ОФЗ. Под давлением находились и акци производителей золота (Петропавловск: —2,8%; Полюс: —0,4%), не реагируя на укрепление цен на драгоценные металлы, а также бумаги технологического сектора (Yandex: —2,7%; MAIL: —2,0%), сохранив инерционное снижение.

Лучше рынка чувствовали себя сталелитейщики (НЛМК: +1,7%; Северсталь: +0,5%; ММК: +0,5%), несмотря на снижение цен на сталь. Значительно укрепились акции РУСАЛа (+6,2%) на фоне ожиданий об их включении в индекс MSCI Russia, пересмотр которого произойдёт уже 11 ноября. Отмечаем и рост бумаг НорНикеля (+1,4%), которые проигнорировали падение стоимости палладия, никеля и меди. Точечным спросом пользовались акции Группы ПИК (+5,4%), Детского Мира (+3,0%), Интер РАО (+1,7%). Отдельно отмечаем бумаги ИСКЧ (+14,1%), торговый оборот которых составил более миллиарда рублей.

Ухудшение внешней конъюнктуры не сможет быть компенсировано в полной мере ростом цен на нефть, в результате чего индекс МосБиржи сегодня может продолжить снижаться до уровня 4150 пунктов.