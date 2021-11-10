Прогноз результатов "Алросы" за III квартал по МСФО: рост EBITDA на 32%
11 ноября АЛРОСА представит финансовые результаты за 3-й квартал 2021 г. Согласно нашим расчетам компания нарастит выручку на 49% г/г, до 74,3 млрд руб. EBITDA увеличится на 32% г/г, до 34 млрд руб. Свободный денежный поток вырастет на 2% г/г, до 23,1 млрд руб. Несмотря на рост чистого долга, соотношение чистый долг/EBITDA сохранится на низком уровне (0,1х на конец сентября 2021 г.), что позволит распределить весь FCFF на дивиденды. Согласно нашим расчетам дивидендные выплаты за 2-е полугодие 2021 г. составят 7,1 руб. на акцию (доходность 5,3%). На фоне роста процентных ставок уровень дивидендной доходности является умеренным при сохраняющемся риске снижения в 2022-2023 гг. в результате наращивания запасов алмазов и оттока средств в оборотный капитал. Мы подтверждаем рекомендацию "Держать" для бумаг АЛРОСА с целевой ценой 113 руб.
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