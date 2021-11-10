В фокусе внимания инвесторов сегодня будут данные по потребительской инфляции в США, в связи с чем участники торгов проявляют определенную осторожность.

Однако на фоне неопределенности стоит отметить рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются выше 85 долларов за баррель. На рост черного золота повлияли позитивные признаки роста мировой экономики, решение ОПЕК + на прошлой неделе придерживаться своего текущего плана по увеличению суточной добычи на 400 000 баррелей в сутки в декабре, а также принятие Конгрессом США давно откладываемого законопроекта об инфраструктуре на сумму 1 триллион долларов, который будет стимулировать экономический рост и спрос на топливо. В дополнение к оптимистичным настроениям рост экспорта Китая замедлился в октябре, но превзошел прогнозы, чему способствовал рост мирового спроса в преддверии зимних праздников и улучшения в цепочках поставок, пострадавших от пандемии коронавируса. Кроме того, Саудовская Аравия в пятницу повысила цену на эталонную нефть для потребителей в Азии в декабре, превзойдя ожидания рынка.

Глава Vitol Group, крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера, заявил, что мировой спрос восстановился до уровня, предшествовавшего пандемии 2019 года, и готов к еще большему росту в начале следующего года.