Вторую сессию подряд ОФЗ закрылись в плюсе. Спросом пользовались даже короткие бумаги, которые преимущественно снизились в доходности на 6–8 бп. Середина кривой сместилась вниз примерно на 10 бп, а длинные выпуски продолжили показывать опережающую динамику и опустились в доходности на 10–15 бп. Это привело к тому, что инверсия кривой стала еще более выраженной – спред на отрезке 2–10 лет снизился еще на 6 бп, до —31 бп, а на отрезке 5–10 лет опустился на 2 бп, до —16 бп. Среди ОФЗ с фиксированным купоном лучше всех смотрелся 20-летний ОФЗ-26238 (YTM 8,01%), который вырос в цене на 1,1 пп при снижении доходности на 12 бп. Российский локальный долговой рынок опередил другие рынки EM вместе с Бразилией, где доходности длинных выпусков снизились на 20 бп. 10-летние бенчмарки Мексики, Польши, ЮАР и Турции снизились в доходности на 5–7 бп, тогда как бумаги Венгрии и Румынии закрылись без изменений.

Минфин, как мы и ожидали, решить использовать текущую конъюнктуру как возможность привлечь средства, несмотря на в целом повышенные доходности. Сегодня регулятор предложит к размещению 10-летний ОФЗ-26239 и 15-летний ОФЗ-26240 с лимитом 20 млрд руб. по каждому выпуску. Кривая уже и так находится достаточно высоко, так что премия вряд ли превысит 5 бп.