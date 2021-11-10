Цены на нефть выросли во вторник, причем американский сорт WTI показывал опережающую динамику. Нефть в США вернулась на максимумы, в то время как североморский сорт Brent подошел только к $85 за баррель. Позитивная динамика и сужение спреда были вызваны новостями из США.

Во вторник EIA опубликовало ежемесячный отчет по рынку нефти STEO, в рамках которого обозначило прогноз по ценам на следующие месяцы. Средние цены на Brent в IV квартале ожидаются на уровне $82 за баррель. В 2022 г. рост добычи может опережать замедляющийся спрос, что будет способствовать снижению цен до среднегодового уровня $72 за баррель.

По информации Reuters, администрация Байдена ориентируется на оценки EIA при принятии решения о продажах нефти иp SPR. EIA полагает, что пик по ценам на бензин будет пройдет в ноябре и уже в декабре цены опустятся ниже сентябрьских уровней. Такой сдержанный прогноз повысил шансы на умеренные продажи топлива из SPR, что будет ограничивать предложение нефти.

Также позитивом стала отмена ограничений на авиаперелеты в США. Спрос на авиационное топливо до сих пор не полностью восстановился после пандемии, так что в ближайшие месяцы он может стать ключевым драйвером потребления.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются чуть выше $85 за баррель. При сохранении благоприятного фона следующей целью выступит отметка $87 за баррель – семилетний максимум, который не удалось преодолеть при первом подходе в конце октября.

Вечером API опубликовал предварительные оценки запасов нефти в США. Данные позитивны. Запасы нефти, бензина и дистиллятов могли снизиться на 2,5 млн, 4,5 млн и 3,3 млн барр. соответственно. Сегодня в 18:30 по МСК официальные данные представит EIA.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,4% выше уровней закрытия предыдущего дня.