Brent попытается вырасти до 86,5 в случае сильных данных от минэнерго США
Цены на нефть подорожали, поддержанные неожиданно неплохой статистикой от Американского института нефти. Запасы сырой нефти сократились на 2,5 млн барр., бензинов – на 4,5 млн барр., а дистиллятов – на 3,3 млн барр. Спрос на сырье остается высоким в условиях ослабления эпидемиологических ограничений и ограниченного предложения. Сегодня выйдут данные от Минэнерго США, которые более информативны для оценки спроса. Если картина будет схожей, цены на нефть получат дополнительный импульс к росту. Но мы не рассчитываем на проторговку максимумов 2018 г., поскольку есть риск ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе, с одной стороны, слабость экономики и спроса – в Китае, с другой стороны. Полагаем, что цены на нефть Brent останутся в рамках диапазона 82-85 долл./барр. с короткими попытками роста к 86-86,5 долл./барр. в случае сильных данных.
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