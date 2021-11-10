Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 уже недалеко от 1,4%. "Газпром" разместил 7-летние евробонды на 500 млн евро под 1,85%. Размещение прошло более чем успешно: первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 2,125-2,25%, тогда как спрос на долговые бумаги компании, по последним данным, превысил 1,35 млрд евро. На рынке между тем наблюдается мини-ралли в сегменте американских трежерис: доходность UST-10, которая еще 21 октября достигала 1,7%, вчера вплотную приблизилась к 1,4%. Если она закрепится на этих уровнях, то ждем ценового роста и в сегменте долгов ЕМ.

Сектор ОФЗ: отскок продолжается. Конъюнктура на рынке долларового базового актива продолжает позитивно сказываться на рынке ОФЗ: цены в сегменте бумаг с фиксированным купоном подросли на полфигуры. Впрочем, ожидания по дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ РФ продолжают довлеть над рынком. Сегодня вечером ждем данных Росстата по ценовой динамике. Напомним, что за последнюю отчетную неделю (26 октября – 1 ноября) инфляция составила 0,21%. Если хотя бы такие темпы (0,2-0,21% в неделю) сохранятся до конца года, то на конец 2021 года инфляция может составить 8,2-8,3%.