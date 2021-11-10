"Газпром" разместил девятый евробонд в евро
Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 уже недалеко от 1,4%. "Газпром" разместил 7-летние евробонды на 500 млн евро под 1,85%. Размещение прошло более чем успешно: первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 2,125-2,25%, тогда как спрос на долговые бумаги компании, по последним данным, превысил 1,35 млрд евро. На рынке между тем наблюдается мини-ралли в сегменте американских трежерис: доходность UST-10, которая еще 21 октября достигала 1,7%, вчера вплотную приблизилась к 1,4%. Если она закрепится на этих уровнях, то ждем ценового роста и в сегменте долгов ЕМ.
Сектор ОФЗ: отскок продолжается. Конъюнктура на рынке долларового базового актива продолжает позитивно сказываться на рынке ОФЗ: цены в сегменте бумаг с фиксированным купоном подросли на полфигуры. Впрочем, ожидания по дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ РФ продолжают довлеть над рынком. Сегодня вечером ждем данных Росстата по ценовой динамике. Напомним, что за последнюю отчетную неделю (26 октября – 1 ноября) инфляция составила 0,21%. Если хотя бы такие темпы (0,2-0,21% в неделю) сохранятся до конца года, то на конец 2021 года инфляция может составить 8,2-8,3%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211110/835172078.html