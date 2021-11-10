Минфин вновь готов размещать "вдолгую"
После двухнедельной паузы на первичном рынке, именно столько прошло с момента последнего аукциона Минфина, ведомство набралось решительности для продажи сразу двух выпусков с фиксированной доходностью на дальнем участке кривой. Вероятно, выбор в пользу серий 26239 (июл.31) и 26240 (мар.32) пал благодаря консолидации сегмента ОФЗ, начавшейся на текущей неделе и отразившейся на заметном снижении наклона кривой доходности – на горизонте 2-10 лет он снизился до –32бп в основном за счет 10-летнего выпуска (-21 бп до 8.09%).
Каждый из выпусков будет лимитирован 20 млрд руб., что указывает на приоритет ценообразования над объемными показателями. Вопреки сохраняющейся интриги относительно инфляционной динамики и действий Банка России на ближайших заседаниях, установленный лимит может оказаться меньше аппетита участников рынка к процентному риску, тем более, что последний аукцион в серии 26239 прошел 20 октября, а в серии 26240 – 8 сентября. На неплохой потенциал спроса также указывает тот факт, что вторичный рынок размещаемых бумаг почти не отреагировал на новость об аукционах, показав снижение доходности выпуска 26239 на 9 бп (до 8.09%) и выпуска 26240 на 7 бп (до 8.02%) и приведя их доходности к паритету со «старыми» выпусками 26235 и 26233. Вследствие этого мы предполагаем, что отсечки по доходностям (ценам) будут максимально близки к текущим уровням – 8.09-8.10% (93.00-93.10) и 8.03-8.04% (92.30-92.40) для серии 26239 и 26240, соответственно.
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