Отчет Alteryx за третий квартал незначительно превзошел ожидания инвесторов, прогноз на полный 2021 год менеджмент оставил без изменений.

Выручка Alteryx снизилась на 5% (против роста на 24,6% в прошлом квартале), до $124 млн, превысив консенсус аналитиков на незначительные 0,3% и превзойдя первоначальный прогноз руководства на 1,2%. Разводненная non-GAAP EPS пока остается на отрицательной территории (-$0,18), побив ожидания рынка на 2,6%. Темпы роста продаж по-прежнему сдерживает единственный фактор — сокращение средней продолжительности контракта Alteryx до менее 1,5 лет по сравнению с двухлетним периодом в 2020 году, что снижает объем признаваемой выручки.

Среди сильных моментов отчетности можно отметить повышение годовой стоимости контрактов (ARR) на 29% г/г, до $579 млн, а также рост стоимости контракта (net expansion rate) на 20%. Однако в отсутствие более детальной информации было бы некорректно однозначно увязывать это улучшение с сокращением срока контрактов, а также ростом числа клиентов и бизнеса в целом. В отчетном периоде эмитент сумел привлечь 284 клиента (включая крупных, таких как Dow Jones & Company, Snap-on, Hormel Foods, AutoNation и BlackRock) по сравнению со 191 и 131 во втором и третьем кварталах текущего года соответственно. Эта динамика, на наш взгляд, свидетельствует об усилении спроса на продукцию Alteryx. К сильным сторонам компании также можно отнести применение гибких лицензионных соглашений, которые позволяют в упрощенном порядке расширять число пользователей.

Согласно недавнему обзору JPM, партнеры-консультанты, которые предлагают решения Alteryx своим клиентам, отмечают сильную динамику спроса. Несмотря на то что Gartner в последнем отчете понизил оценку компании с «лидера» до «претендента», согласно Gartner's peer insights voice, Alteryx была отмечена как «выбор потребителя»: показатель возобновляемости договоров растет с 2019 года. СЕО Alteryx также отметил закрытие сделок по приобретению небольших компаний Hyper Anna и Lore IO, однако не сообщил деталей относительно их финансовых показателей. Ранее представленный в бета-доступе Alteryx Designer Cloud теперь доступен для клиентов Северной Америки.

Non-GAAP операционная маржа компании по итогам квартала сократилась до минус 8% по сравнению с +24% годом ранее, что обусловлено снижением валовой маржи на 3 п.п. и значительным увеличением операционных расходов. Впрочем, такую динамику показателей можно рассматривать как признак уверенности руководства в том, что бизнес компании продолжит расширяться.

Прогноз менеджмента на год остается без изменений: рост выручки заложен на уровне 6-7%, ARR — на уровне 29%. Non-GAAP операционный убыток по итогам квартала достигнет $13–18 млн (−2,9%). Кроме того, руководство компании отметило, что ожидает дальнейшего сокращения средней продолжительности контракта Alteryx.

Мы нейтрально оцениваем результаты эмитента. С одной стороны, темпы роста выручки и прибыли остаются под давлением, а операционные расходы повышаются. С другой стороны, мы полагаем, что общая стоимость контрактов растет не только за счет сокращения периода их действия, поскольку параллельно наблюдается увеличение числа клиентов и стабильное повышение net expansion rate. Ввиду отсутствия прогноза на следующий год мы сохраняем целевую цену по акции AYX на уровне $99,2 и рекомендацию «держать», но отмечаем риски снижения котировок на фоне неопределенности, связанной с вопросом возможного дальнейшего сокращения срока контрактов.