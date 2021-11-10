В среду, 10 ноября, российский фондовый рынок показывает нейтральную динамику в первой половине торгов. Основной позитив связан с растущими ценами на нефть, положительно реагирующими на данные по запасам в США. Однако негативное закрытие торгов в Штатах и Азии ограничивают активность покупателей и на российском рынке.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии снизился на 0,11% до 4182,8 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 0,03% до 1864,9 пункта.

Торги в США во вторник завершились снижением. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%, а доходность 10-летних "трежериз" растёт на 2,4 б.п. до 1,473%.

Сегодня мировые инвесторы в первую очередь будут ожидать данных по инфляции в США за октябрь. Кроме того, интерес будет представлять статистика по запасам нефти от EIA и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Продажи "Алросы" в октябре составили $308 млн, что соответствует росту на 3,4% кв/кв, но снижению на 0,6% г/г. Акции компании реагируют ростом на 1,47%.

Прочими лидерами роста в индексе МосБиржи являются акции Qiwi (+1,03%), Сургутнефтегаза а.о. (+0,96%), и Яндекса (+0,94%). В минусе торговались акции TCS Group (-1,90%), Русала (-1,42%) и ПИКа (-1,42%).