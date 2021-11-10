На старте сессии мы предприняли несколько восходящих попыток, реагируя на восстановление нефти и биржевых площадок. Однако затем внешний фон стал ухудшаться, спровоцировав у нас нисходящий импульс. Индекс Мосбиржи обновил ноябрьский минимум, оставаясь под дополнительным давлением сильного рубля.

Поначалу мировые фондовые индикаторы снижались. Нефтяные цены вслед за позитивным открытием просели. Негативом выступает разрастание проблем в строительном секторе Китая. Акции еще одного крупного девелопера Fantasia Holdings после возобновления торгов обвалились на 40% из-за неисполнения компанией долговых обязательств.

Дополнительное давление на рынки оказали превысившие ожидания индексы потребительских и производственных цен в Китае. Это усилило опасения всплеска инфляции, который способен поставить под угрозу экономические перспективы. Поэтому сегодняшние данные по индексам потребительских цен в США могут оказать сильное влияние на все биржевые активы. Если они будут выше прогноза, это способно вызвать на рынках массированные распродажи.

В начале наших торгов внешняя ситуация стала ухудшаться, что вызвало у нас быстрое снижение. Российские фондовые индикаторы немного не дошли до ближайших поддержек: 4147 п. — у индекса Мосбиржи и 1848 п. — у индекса РТС. Учитывая нашу слабость, дальнейшее ухудшение внешнего фона с большой вероятностью приведет к пробою этих поддержек и ускорению снижения российского рынка.

Валютный рынок

На старте сессии российская валюта испытала просадку из-за негативного внешнего фона, но вскоре он стал улучшаться, вызвав активное укрепление рубля. В результате он обновил двухнедельный максимум.

Развивающиеся валюты в большинстве своем несут ощутимые потери, реагируя на восходящую динамику доллара. В начале европейских торгов он существенно откатился от новой дневной вершины, но это слабо помогло сектору.

Российский долговой рынок продолжает формировать восходящую волну в рамках коррекции провала предыдущих месяцев. Индекс гособлигаций RGBI активно растет третью сессию подряд, вновь переписав двухнедельный максимум.

В начале основной сессии рубль сдал позиции, реагируя на ухудшение внешнего фона. Если мировые рынки и котировки нефти ускорят снижение, доллар может закрепиться над уровнем 71 руб.