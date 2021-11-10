Брент вчера подорожала на $1,8/барр. до $85/барр., т. к. в ежемесячной сводке Управления энергетической информации США (EIA) по рынку углеводородов отмечалось, что в начале следующего года ожидается избыточное предложение и в декабре цены снизятся с текущих уровней. Вчера инвесторы ждали отчета EIA с особым вниманием, т. к. после недавних комментариев Белого дома многие предполагали, что США начнут реализовывать нефть из стратегического резерва. В итоге EIA повысило прогноз розничных цен на бензин в США всего на 16 центов за галлон на ноябрь и на 11 центов за галлон — на декабрь, что также не дает существенных оснований для использования нефти из стратегического резерва. Теперь EIA ожидает, что в 1К22 мировые запасы нефти будут увеличиваться на 0,1 млн барр./сут (прежний прогноз, представленный в октябре, предполагал снижение на 0,1 млн барр./сут). Также была повышена оценка роста товарных запасов до конца 2022 года (и понижен прогноз их сокращения в 4К21) с учетом увеличившихся поставок из стран вне ОПЕК и уменьшения мирового спроса. Кроме того, EIA прогнозирует, что цена Брент отступит с текущих уровней и за 2022 год составит в среднем $72/барр.

Белый дом положительно оценил прогноз EIA о снижении нефтяных цен и заявил, что не станет прибегать к использованию стратегических нефтяных запасов. Тем не менее президентская администрация по-прежнему обеспокоена уровнем цен на энергоносители в зимний период: официальный представитель Белого дома сообщил, что США продолжают обсуждать с ОПЕК+ вопрос об увеличении поставок. В среду утром Брент котируется вблизи $85/барр. Опубликованный вчера вечером еженедельный отчет Американского института нефти (API) указал на сокращение запасов нефти (на 2,5 млн барр.) и нефтепродуктов (бензина — на 4,5 млн барр., дистиллятов — на 3,3 млн барр.). Сегодня инвесторы ждут недельной сводки EIA по запасам углеводородов и ИПЦ в США за октябрь. Мы полагаем, что данные EIA будут оптимистичными для рынка нефти и помогут котировкам Брент вырасти до $86/барр. сегодня во второй половине дня.