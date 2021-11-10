9 ноября основные американские фондовые площадки закрылись в небольшом минусе. S&P 500 снизился на 0,35%, до 4685 пунктов, Nasdaq скорректировался на 0,6%, Dow Jones опустился на 0,31%. Лучшую динамику продемонстрировали эмитенты из коммунальной (+0,43%) и сырьевой (+0,42%) отраслей, компании сектора потребительских циклических товаров (+0,40%) и энергетики (+0,39%). Хуже рынка выглядели производители потребительских циклических товаров (-1,35%) и финансовый сектор (-0,55%).

EVgo, Inc. (EVGO: +10.2%) объявила о планах совместно с General Motors (GM) запустить более 3 тыс. зарядных станций к 2025 году, а также расширить партнерство с Uber.

AMC Entertainment Holdings (AMC: —11,4%) отчиталась за третий квартал ростом выручки, EPS и EBITDA. Улучшению маржинальности компании способствовали эффективная политика ценообразования и низкая стоимость лицензирования фильмов.

PayPal (PYPL: —10,46%) показала смешанные квартальные результаты. В частности, выручка недотянула до общерыночных ожиданий. Кроме того, менеджмент дал слабый прогноз на четвертый квартал и полный 2021 год. Позитивным моментом отчета стало объявление о партнерстве с Amazon.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют умеренную динамику. Вчера ФРС опубликовала полугодовой обзор финансовой стабильности, в котором описала текущую ситуацию и выделила ключевые риски как для глобальной, так и для американской экономики. В документе были затронуты проблемы нестабильности в секторе коммерческой недвижимости Китая, поскольку это может оказать влияние не только на китайскую финансовую систему, но и на экономику США. ФРС также предупредила о возможности сильной коррекции активов, характеризующихся высоким уровнем риска, на фоне роста процентных ставок, а также вероятного снижения спроса и цен на рынке недвижимости. Увеличение долговой нагрузки бизнеса и домохозяйств может негативно отразиться на рынке труда и инвестиций. Отдельно ФРС рассмотрела проблему высокой волатильности так называемых мем-акций и стейблокоинов, влияние которых на фондовый рынок пока ограничено, но находится в сфере контроля регулятора.

Октябрьский индекс цен производителей (PPI) совпал с консенсус-прогнозом, продемонстрировав рост на 0,6%. Оптовые цены выросли на 8,6%, в связи с удорожанием бензина на 6,7%. Инфляция в США по-прежнему находится на высоком уровне, поэтому опасения роста реальных процентных ставок отошли на второй план.

Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 9 ноября разнонаправленно. Китайский CSI 300 опустился на 0,53%, японский Nikkei опустился на 0,61%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,74%. Индекс австралийской биржи ASX снизился на 0,24%. EuroStoxx 50 с открытия торгов вырос на 0,24%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent держится на уровне $84,78 за баррель. Золото торгуется у отметки $1830 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4680 пунктов.

Сегодня Федеральное бюро статистики США опубликует месячный отчет по инфляции в США за октябрь. Консенсус-прогноз предполагает, что месячные темпы CPI ускорились до 0,4–0,6%, годовые — до 5,8-5,9%.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранил прежнее значение 60 п.

S&P 500 демонстрировал рост на протяжении восьми сессий подряд и достиг сопротивления на уровне 4700 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о доминировании "быков". Однако RSI возвращается из зоны перекупленности, что свидетельствует о возможности коррекции. "Бычьи" настроения могут начать усиливаться на фоне постепенного сворачивания программы QE и гибкой политики ФРС. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4550 пунктов.