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2021
https://1prime.ru/experts/20211110/835177324.html
"Газпром нефть" остается во власти "медведей"
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В лидерах роста к середине сессии были котировки ТГК-2 (+6,60%), акции En+ Group (+3,96%) и Газпром нефти (+1,61%). В лидерах снижения пребывали бумаги Распадской (-3,16%) и гдр... ПРАЙМ, 10.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Елена Кожухова
https://1prime.ru/images/82811/37/828113731.jpg
В лидерах роста к середине сессии были котировки ТГК-2 (+6,60%), акции En+ Group (+3,96%) и Газпром нефти (+1,61%). В лидерах снижения пребывали бумаги Распадской (-3,16%) и гдр TCS Group (-3,11%).
Акции "Газпром нефти" в среду пытаются восстановиться от локальных минимумов, но все еще находятся во власти нисходящего тренда, начавшегося после достижения пика в октябре. ADX дневного графика указывает на усиление медвежьих настроений и предупреждает о преждевременности открытия "длинных" позиций до закрепления бумаг выше 510 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). На данный момент риски смещены в сторону понижательных с опасностью обновления недавних минимумов и последующего движения в район 470-481 руб.