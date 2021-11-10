В лидерах роста к середине сессии были котировки ТГК-2 (+6,60%), акции En+ Group (+3,96%) и Газпром нефти (+1,61%). В лидерах снижения пребывали бумаги Распадской (-3,16%) и гдр TCS Group (-3,11%).

Акции "Газпром нефти" в среду пытаются восстановиться от локальных минимумов, но все еще находятся во власти нисходящего тренда, начавшегося после достижения пика в октябре. ADX дневного графика указывает на усиление медвежьих настроений и предупреждает о преждевременности открытия "длинных" позиций до закрепления бумаг выше 510 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). На данный момент риски смещены в сторону понижательных с опасностью обновления недавних минимумов и последующего движения в район 470-481 руб.



