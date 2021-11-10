Российский рынок пытался расти в начале дня, но относительно негативный внешний фон всё же увёл индекс МосБиржи в минус. Негативный настрой поддерживается инфляционными рисками. Цены производителей США выросли в октябре на 8,6%, хотя и в рамках ожиданий. В Китае цены производителей разогнались выше ожиданий до 13,5%. Всё это побуждает ожидания того, что центральные банки начнут активно повышать ставки, как это уже делает ЦБ РФ, центральные банки восточной Европы, Латинской Америки. Также напоминает о себе проблема китайских застройщиков. Единственным заметным светлым пятном рынка являются акции N+Group и «РусАл», которые дорожают вместе с алюминием.

По состоянию на 15:35 мск индекс МосБиржи — 4166,58 п. (-0,50%), а индекс РТС — 1852,30 п. (-0,64%).

В глубоком минусе (-1,6%) вновь финансовый сектор из-за падающих бумаг TCS Group. Компания планирует международную экспансию на весьма конкурентных рынках восточной Азии, что может резко увеличить её расходы.

Сектор химии и нефтехимии (-1,2%) продолжает демонстрировать повышенную волатильность из-за акций «ФосАгро» и «Акрон».

Бумаги «Алроса» были среди лидеров сектора металлов и добычи (-0,75%). «АЛРОСА» в октябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $308 млн. По сравнению с сентябрем продажи выросли на 3,3%. Годом ранее, когда спрос на алмазном рынке восстанавливался после сильного спада во время пандемии, продажи составляли $310 млн. В том числе продажи алмазного сырья в октябре этого года составили $293 млн, бриллиантов — $15 млн.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Продажи «АЛРОСА» в октября оказались абсолютно рядовыми с точки рения исторической ретроспективы для данного месяца. При этом глобальный рынок алмазов, судя по всему, по-прежнему остается рынком продавца. По словам заместителя генерального директора «АЛРОСА» Евгения Агуреева, спрос на ювелирные украшения на основных рынках сбыта продолжает расти двузначными темпами относительно высоких уровней 2018-2019 годов. При этом уже на протяжении нескольких месяцев на рынке алмазного сырья наблюдается дефицит предложения на фоне структурного снижения добычи на 20% с доковидного уровня. В таких условиях мы не исключаем дальнейшего роста цен на алмазы, что в перспективе компенсирует для «АЛРОСА» постепенное сокращение объемов продаж в физическом выражении».

В техническом плане рынок вновь рискует свалиться в более глубокую коррекцию. Закрытие ниже 4200 пунктов по индексу МосБиржи второй день подряд усиливает сигналы на продажу и тестирование первой зоны поддержки 4100-4120 пунктов.



