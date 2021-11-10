На старте сессии рубль испытал просадку из-за негативного внешнего фона, однако вскоре он стал улучшаться, вызвав активное укрепление российской валюты. В результате она обновил двухнедельный максимум.

Поначалу глобальные площадки снижались. Нефтяные цены вслед за позитивным открытием просели. Негативом выступает разрастание проблем в строительном секторе Китая. Акции еще одного крупного девелопера Fantasia Holdings после возобновления торгов обвалились на 40% из-за неисполнения компанией долговых обязательств.

Дополнительное давление на рынки оказали превысившие ожидания индексы потребительских и производственных цен в Китае. Это усилило опасения всплеска инфляции, который способен поставить под угрозу экономические перспективы.

Российский долговой рынок продолжает формировать восходящую волну в рамках коррекции провала предыдущих месяцев. Индекс гособлигаций RGBI активно растет третью сессию подряд, вновь переписав двухнедельный максимум.

В начале основной сессии рубль сдал позиции, реагируя на существенную просадку нефти и глобальных площадок. Тем не менее он некоторое время удерживался в небольшом плюсе к бивалютной корзине. Поддержку рублю оказывает возвращение интереса инвесторов к ОФЗ. Их высокие доходности могут привлечь нерезидентов, что увеличит приток инвалюты на российский рынок, способствуя укреплению рубля.

Индексы потребительских цен в США превысили прогноз в месячном и годовом выражении, что вызвало резкое снижение мировых рынков и усиление восходящей динамики доллара. На этом фоне рубль увеличил потери, однако быстро нивелировал данный импульс благодаря нефти, ускорившей восстановление.

Развивающиеся валюты в большинстве своем сегодня находятся в существенном минусе, реагируя на активное укрепление доллара.

Техническая картина

Несмотря на пробой промежуточной поддержки 70,7 руб., пара USD/RUB сумела оттолкнуться от уровня 70,5 руб. До закрытия часовой свечки под этим техническим препятствием более вероятна еще одна попытка развить волну восстановления с ближайшей целью на отметке 71,5 руб.