Торговая динамика была разнонаправленной. Основные индексы ушли в красную зону, следуя за движением котировок на внешних площадках. Лидерами роста вновь оказались акции ИСКЧ (+30,36%). Хуже рынка выглядели бумаги ТКС (-4,14%) и Распадской (-4,14%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 70,5–71,0.

Алроса (+1,77%) представит результаты за третий квартал. Объем продаж алмазов и бриллиантов в отчетном периоде составил $938 млн (+58% г/г). Согласно консенсусу ожиданий, EBITDA может достичь $590 млн при чистой прибыли $415 млн, что соответствует рентабельности 62%. Руководство компании особо отмечает позитивную конъюнктуру рынков сбыта.

Инвесторы демонстрируют интерес к ОФЗ. После того как доходность этих бумаг достигла 8,5%, рынок гособлигаций заметно оживился: спрос на 10-летнюю бумагу на аукционе Минфина в четыре раза превысил предложение и за два дня ее котировки выросли на 2 п.п. Однако выход макроданных по темпам роста цен в США (инфляция достигла максимума за 31 год — 6,2%) заметно испортил настроение инвесторам, поскольку в такой ситуации ЦБ РФ, вероятнее всего, продолжит повышать ключевую ставку — до 8% или даже 8,5% годовых. При этом инфляция в России в октябре составила 8,13%, а небольшое замедление в течение последней недели не меняет общей картины. Как следствие, мы считаем, что отскок в ОФЗ будет недолгим, поэтому лучшие бумаги для инвестиций в этом классе — инфляционные, с индексируемым номиналом.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон спокоен, важных международных новостей и публикации значимой макростатистики не ожидается. Прогноз по паре USD/RUB: 70-71. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 4150–4200 пунктов.