Вчера в фокусе внимания была инфляция в США, которая в октябре достигла рекорда за последние три десятилетия. Индекс потребительских цен ускорил рост до 6,2% против ожидаемых 5,8%. В сентябре инфляция была на уровне 5,4%. Несмотря на максимально «голубиную» риторику ФРС на прошлой неделе такие данные вызывают тревогу на рынке. Все больше участников склоняются к мнению, что из-за высокой инфляции регулятор может ускорить сворачивание монетарных стимулов и перейти к повышению ставок раньше, чем планировалось.

На фоне публикации данных можно было наблюдать коррекцию по фондовым индексам США и рост доллара, который обновил максимум с июля 2020 г. Сырьевые товары снижались во главе с нефтью, поскольку укрепление доллара представляется негативным фактором для номинированных в нем commodities.

Напротив, золото подскочило на фоне возросшего спроса на защитные активы и впервые за 4 месяца оказалось выше $1850. Акции российских золотодобытчиков отреагировали на динамику металла сонаправленным движением, прибавив от 2% и выше. Пока скачок выглядит спекулятивным, и уверенности в продолжении нет. Сегодня с утра уже наблюдается охлаждение.

При таком фоне у российского рынка вчера не было шансов на возобновление роста. Основная часть снижения пришлась на вечернюю сессию, поэтому сегодня индекс МосБиржи может открыться с гэпом в районе 4130 п. Потенциал для дальнейшей коррекции еще есть. Целью выступает зона 4060–4080 п. При этом в более широкой перспективе восходящий тренд по индексу все еще актуален, и говорить о его завершении преждевременно.

На мой взгляд, волна распродаж на западных площадках может быть ограниченной. ФРС последовательно придерживается риторики, предполагающей временный характер инфляции и позиционирующей рынок труда в качестве ключевого ориентира монетарной политики. Скачок цен в октябре — взгляд в прошлое. Сам факт ускорения инфляции был ожидаем, рынок в большей степени реагировал на масштабы. Полагаю, что риторика ФРС останется мягкой и существенного снижения по фондовым индексам США удастся избежать.

По индексу S&P 500 пространство для снижения еще есть. Сильная зона поддержки может быть встречена в районе 4540–4550 п. После ее достижения у покупателей есть все шансы вернуть инициативу в свои руки.

На российском долговом рынке ситуация развивается благоприятным образом. Вчерашние аукционы Минфина на 40 млрд руб. прошли с тройной переподпиской, что говорит о высоком спросе на российский госдолг. Рублевая инфляция, по данным Росстата, на прошлой неделе замедлилась до 8,07% после 8,14% в годовом выражении и до 0,1% с 0,21% в недельном. Этот фактор может поддержать веру в близость пика по уровню процентных ставок и стимулировать покупки в российских облигациях.