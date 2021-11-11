S&P 500 упал сильнее всего с 4 октября после того, как превысившие ожидания октябрьские данные по инфляции вызвали опасения, что ее повышенный уровень может снизить потребительский спрос и повлиять на график ФРС по сокращению покупок активов.

Рост доходностей US Treasuries, вызванный отчетом об инфляции, был дополнительно усилен аукционом по 30-летним бумагам, который прошел по гораздо более высокой доходности, чем ожидалось. Рост доходностей US Treasuries лишь усилил снижение рынка акций.

Главный фондовый индекс США закрылся снижением на —0.8%. Восемь из 11 основных секторов рынка упали, при этом больше остальных – Energy (-2.6%) и Technology (-1.6%). Выросли лишь Utilities (+0.8%), Staples и Healthcare (по +0.3%). Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на —1.4%, в то время как индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average на —0.7%, а индекс компаний малой капитализации Russell 2000 на —1.6%.

Инфляция в США в октябре выросла на +6.2% в годовом исчислении, что превысило прогноз консенсуса Bloomberg в +5.9% и стало самым большим ростом с 1990 года. По мнению ряда аналитиков, сохраняющаяся инфляции может вынудить ФРС ускорить сокращение скупки активов и повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось.

"Если инфляция не снизится, ФРС может потребоваться ускорить сворачивание программы скупки активов и повысить процентные ставки, что может нанести ущерб как рынку акций, так и облигаций", — написала основатель Quadratic Capital Management Нэнси Дэвис.

"Эти данные вызывают ожидания более раннего поднятия ставок ФРС, что отражается в росте USD и падении Nasdaq и акций технологических компаний, которые очень чувствительны к ожиданиям по процентным ставкам", — добавила старший аналитик по финансовым рынкам City Index Фиона Чинкотта.

Инфляция в США в октябре подскочила до +6.2% по сравнению с прошлым годом, что оказалось выше ожиданий и является самым высоким значением с декабря 1990 года. Этому способствовали продолжающиеся сбои в цепочках поставок и рост цен на продукты питания и энергоносители. Базовая инфляция ускорилась до +4.6% с +4.0% месяцем ранее и ожиданиями в +4.3%. В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на +0.9%, что более чем вдвое превышает сентябрьские +0.4%. Это свидетельствует о том, что всплеск инфляции продлится дольше, чем предполагалось ранее, что может заставить Джерома Пауэлла и ФРС отреагировать раньше, чем планировалось. Мэри Дейли отказалась от подобных разговоров, вторив комментариям Джанет Йеллен накануне. "Было бы преждевременно начинать менять наши расчеты по поводу повышения ставок" или темпов сворачивания скупки активов, — сказала глава отделения ФРС в Сан-Франциско. Она повторила свое признание того, что инфляция "удивляет", но сказала, что центральный банк также несет ответственность за стимулирование роста рабочих мест. "Проблема в том, что у нас все еще есть Covid".

Нефть упала после того, как запасы сырой нефти в США неожиданно увеличились на 1 млн баррелей, а также на фоне укрепления USD. Трейдеры продолжают оценивать планы администрации Байдена по сдерживанию роста цен на энергоносители, при этом решение усложняют "голубиные" новости. На этой неделе группа сенаторов-демократов обратилась к президенту с письмом, в котором призвала его ограничить цены на бензин с помощью продаж из стратегического нефтяного запаса (SPR) или запретить экспорт американской нефти. Запасы бензина на прошлой неделе снизились.