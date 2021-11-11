В среду мировые рынки вновь не показали единой динамики. Индекс развивающихся рынков MSCI EM укрепился на 0,1%, преимущественно за счет Китая, а индекс развитых стран MSCI World падал на 0,8%, откатываясь от своих исторических максимумов. Обусловили столь сильный отскок на фондовом рынке данные по потребительской инфляции в США, которая выросла в октябре до 6,2% г/г, что является максимальным темпом за более чем 30 лет. При этом, наиболее сильно инфляция выросла в сегменте энергетики: цены на энергоносители в октябре поднялись на 30% г/г. Высокий уровень инфляции может вынудить ФРС повысить ключевую ставку раньше текущих ожиданий, что негативно скажется на рынках. По итогам торгов доходность казначейских облигаций США резко увеличилась, как и индекс доллар, который достиг уровней середины прошлого года. Индекс американского рынка S&P500 потерял 0,8%, при этом наибольшее падения пришлось на энергетический сектор, а индекс технологических компания NASDAQ Composite упал 1,7%.

По состоянию на утро четверга настроения на мировых рынках улучшаются. Цены на нефть немного отыгрывают вчерашнее снижение, а котировки на промышленные металлы подрастают. Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы в слабом плюсе, хотя ключевые азиатские и двигаются разнонаправленно.

В США сегодня отмечается День Ветерана, поэтому день будет скуден на значимые экономические новости. Ожидаем, что мировые рынки попробуют восстановить часть вчерашних потерь.

Вчера индекс МосБиржи (-0,4%) незначительно ослаб на фоне ухудшения внешнего фона, вызванного ростом инфляционных опасений.

Так, основное давление на рынок оказали компании финансового сектора (Сбер ао: —2,5%; ВТБ: —2,9%; TCS Group: —4,1%). Вновь торговались в минусе бумаги строительного сектора (ГК ПИК: —3,4%; Самолет: —0,9%), продолжая свою нисходящую динамику. Под давлением находились и акции сталелитейщиков (Северсталь: —1,6%; НЛМК: —1,6%; ММК: —0,2%) на фоне снижения мировых цен на сталь. Ослабление рубля негативно сказалось на бумагах производителей электроэнергии (Интер РАО: —1,5%; РусГидро: —1,2%; ФСК ЕЭС: —1,1%). В то же время подорожало большинство акций нефтегазового сектора (Газпром нефть: +1,9%; Татнефть ао: +1,5%; ЛУКОЙЛ: +0,9%; Роснефть: +0,9%), а укрепление цен на золото способствовало росту бумаг золотодобытчиков (Petropavlovsk: +3,8%; Полиметалл: +3,5%; Полюс: +2,9%).

Несмотря на неплохой внешний фон, сильные факторы, способные оказать российскому рынку поддержку, отсутствуют. Полагаем, что индекс МосБиржи сегодня будет консолидироваться в диапазоне 4150-4200 пунктов.