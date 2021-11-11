Резко негативно отреагировали финансовые и товарные рынки на рост инфляции в США в октябре до 6,2% в годовом исчислении против сентябрьских 5,4%. Увеличились опасения, что ФРС будет сокращать объем выкупа с рынка облигаций темпами более быстрыми, чем объявленные 15 млрд долларов в месяц, а также что повышение ставки может начаться ранее середины следующего года.

В результате, американские фондовые индексы потеряли вчера от 0,7% по Dow Jones до 1,7% по NASDAQ. Сильно просели цены сырьевых активов на фоне роста курса доллара. Причем основная волна снижения пришлась на нашу вечернюю сессию.

Сегодня Индекс Мосбиржи отыграет вечерние распродажи отрицательным гэпом. Поддержка по Индексу Мосбиржи расположена в районе чуть выше 4100 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала от сентября прошлого года, и на открытии рынка она может быть протестирована. Если рынок сумеет закрепиться ниже поддержки, то среднесрочным инвесторам нужно всерьез задумываться о сокращении длинных позиций.

Пока же с утра американские фьючерсы, нефть и металлы слабо подрастают. Но нет оснований думать, что инвесторы забыли про инфляцию, возможно, пока мы видим лишь технический отскок на фиксации спекулятивной прибыли.

Поэтому покупать сегодня с утра что-то даже спекулятивно на отскок рискованно.

Как мы и ожидали, рост инфляционных опасений поддержал золото, которое сумело вчера преодолеть район сопротивления 1820-1830 долларов за унцию, причем на растущем долларе. Теперь котировкам нужно закрепиться выше преграды и двинуться к следующей цели, которая расположена примерно на 100 долларов выше.

Акции золотодобытчиков стоит сохранять в портфелях, сейчас это один из самых безопасных и потенциально прибыльных активов.

Внешний негатив опять ударил по рублю, который вчера подешевел к доллару на 0,8%. Еще с утра ситуация для российской валюты складывалась благоприятно. С начала недели наблюдается непрерывный рост цен ОФЗ. Вчера Минфин даже сумел успешно разместить новые выпуски своих рублевых бондов, причем спрос превысил предложение в 3 раза. Однако и в данном случае у нас нет никакой уверенности, что котировки ОФЗ нащупали «дно» и начали разворот вверх.

Таким образом, сейчас пара доллар-рубль оказалась зажатой между намечающейся в районе отметки 70,7 поддержкой и сопротивлением 72. Пробой любого из этих уровней может спровоцировать ускорение движения.