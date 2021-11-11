В среду доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 8,02% (-7 б.п.), 2-летних – до 8,35% (-8 б.п.). Рынок позитивно воспринял результаты аукционов Минфина. Отложенный спрос из-за ограниченного предложения ОФЗ в октябре и локальное улучшение рыночной конъюнктуры позволили ведомству продать длинные классические ОФЗ в запланированном объеме 40 млрд руб. Размещение 10-летних ОФЗ 26239 прошло при почти 4,5-кратном спросе и с дисконтом к закрытию вторника 11 б.п. Размещение 15-летних ОФЗ 26240 прошло с премией всего 1 б.п. к закрытию вторника.

После вышедших вчера данных по инфляции в США, которая оказалась выше прогнозов и ускорилась до 6,2% г/г, инвесторы повысили ожидания более раннего повышения ставки ФРС. Доходность UST-10 резко выросла до 1,55% (+11 б.п.). На этом фоне сегодня спрос на рисковые активы снижается. Ускорение темпов роста мировых цен на потребительские товары негативно для российского рынка, поскольку повышает ожидания по ключевой ставке ЦБР. В связи с этим сегодня ждем роста доходности ОФЗ на 5 – 10 б.п.