Пара доллар-рубль завершила торги ослаблением национальной валюты и приблизилась к середине диапазона 70,5-72,5 руб.

Валюты развивающихся рынков вчера находились под давлением, после открытия торгов на фондовом рынке США. Статистика по инфляции в Америке вышла гораздо выше ожиданий, что отразилось на охлаждении аппетита глобальных инвесторов к риску и сподвигло их переходить в более безопасные активы (например, золото подорожало в ходе вчерашних торгов на 1%). Отметим, что США также удалось, хоть и незначительно, нарастить запасы сырой нефти, что отразилось на ослаблении фьючерсов на нефть марки Brent, а соответственно и на позициях рубля.

Утро четверга создает "восстановительный" фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent и фондовые рынки США пытаются отыграть вчерашние потери. Значимой статистики наблюдать не приходится, поэтому сегодняшние торги будут проходить с незначительной волатильностью.

По нашим оценкам, пара доллар-рубль попытается вновь опуститься ниже отметки 71 руб., и зафиксироваться к концу дня в диапазоне 70,5-71 руб. Однако, в случае сохранения консервативных настроений на фондовом рынке США, валютная пара к концу дня может консолидироваться у отметки 71 руб.