Цены на нефть в среду оказались под давлением на фоне скачка доллара и нейтральной статистики от Минэнерго США.

По данным EIA, запасы нефти в США выросли на 1 млн барр. — лучше опросов Reuters (+2,1 млн), но хуже оценки API днем ранее (-2,5 млн). Запасы бензина и дистиллятов снизились на 1,6 млн и 2,6 млн барр. соответственно. Загрузка НПЗ незначительно выросла на 0,4 п.п. до 86,7%.

Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, на прошлой неделе снизились на 0,7 млн б/с до 19,3 млн б/с. Средний показатель за 4 недели продолжает снижаться, что характерно для текущего сезона. В основном, сокращение происходит за счет категории «прочие нефтепродукты», в то время как поставки бензина и дистиллятов остаются стабильны, а поставки авиатоплива за месяц даже подросли на 257 тыс. б/с до 1,6 млн б/с. После снятия запретов на авиаперевозки спрос на авиатопливо может и дальше демонстрировать позитивную динамику.

Индекс доллара DXY в среду обновил максимумы за 4 месяца. Драйвером послужила статистика по инфляции в США, которая усилила опасения из-за перспективы более быстрого ужесточения монетарной политики. Сильный доллар стал ключевым фактором снижения цен на нефть, поскольку он делает топливо менее доступным для держателей других валют. Сам по себе скачок не так важен, как важны ожидания. Участники рынка закладывают в котировки риски дальнейшего укрепления американской валюты.

Фьючерсы на Brent завершили вчерашнюю торговую сессию в районе $82,5 за баррель, растеряв приобретения предыдущих двух дней. При этом потенциал для продолжения восходящей волны по-прежнему остается. Локальным сопротивлением, отделяющим инструмент от максимумов, выступает зона $85,2–85,5 за баррель.

Сегодня ежемесячный прогноз по рынку нефти опубликует ОПЕК. С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,3% выше уровней закрытия предыдущего дня.