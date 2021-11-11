Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 вернулась к отметке 1,55%. Ралли в казначейских облигациях США вчера было прервано данными по инфляции: индекс CPI в октябре вырос на 6,2% (г/г). Показатель достиг максимального значения с ноября 1990 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,4% месяцем ранее. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,6% за месяц и на 4,6% за год. "Совкомбанк" разместил "вечный" выпуск на $300 млн под 7,6%. Ориентир доходности выпуска при открытии книги заявок составлял 7,75-8%, спрос на долговые бумаги в ходе размещения превышал $850 млн. "Альфа-банк" планирует разместить "вечные" субординированные еврооблигации в долларах для пополнения капитала первого уровня. Телефонные конференции с инвесторами начнутся сегодня. Предполагается, что структура выпуска будет предусматривать колл-опцион через 5,5 лет.

Сектор ОФЗ: цены на полфигуры вверх. Благодаря спросу на рисковые активы цены ОФЗ в среду продолжили рост. Первичный рынок также чувствовал себя довольно уверенно: Минфин РФ разместил на аукционах ОФЗ на 40 млрд руб., что стало максимальным объемом с 15 сентября 2021 года. Инфляция в России со 2 по 8 ноября резко замедлилась до 0,09% с 0,21% неделей ранее и 0,28% двумя неделями ранее, сообщил вчера Росстат. Недельная инфляция замедлилась до 0,1% впервые с середины сентября. Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 8 ноября замедлилась до 8,07% с 8,14% на 1 ноября.