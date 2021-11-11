Вчерашние аукционы по размещению серий 26239 (июл.31) и 26240 (мар.36) собрали неплохой спрос (87.7 млрд руб. и 35.5 млрд руб., соответственно) и показали довольно прочные уровни по доходностям отсечения (8.02% и 8.03%), таким образом, подтвердив наличие аппетита к риску среди локальных и глобальных игроков.

Сразу после аукционов доходности в аукционных бумагах корректировались на 1-2 бп, но не удержались – настрой охладел после неожиданного ухудшения инфляционных данных в США, потянувших за собой рост доходностей казначейских бумаг по всему спектру дюраций. Этот фактор «стресса» еще предстоит проверить на прочность после возобновления работы американских бирж в пятницу. Однако, вчера финальным аккордом для локального рынка и, пожалуй, наиболее весомым на перспективу ближайших дней стал первый релиз недельной инфляции с темпом ниже 0.2% н/н.

Мы полагаем, это обстоятельство придаст уверенности среднему участку кривой ОФЗ, ведь признаки замедления инфляции – хороший повод задуматься о замедлении темпов ужесточения процентной политики.

Недельная инфляция резко замедлилась

За неделю с 2 по 8 ноября потребительские цены выросли на 0.09% после 0.28% неделей ранее, что сигнализировало о первом замедлении тренда с конца сентября. По нашим расчетам, показатель годовой инфляции развернулся вниз от 8.1% г/г по итогам октября к отметке 7.99% г/г.

Замедление ценовой динамики зафиксировано у отдельных категорий продуктов питания – плодоовощная продукция (+0.5% н/н), мясо и мясная продукция (до +0.1% н/н), птица (+0.4% н/н). Среди некоторых непродовольственных товаров зафиксировано снижение цен (электропылесосы —0.6% н/н, смартфоны —0.9% н/н). Однако, цены на топливо продолжили рост (бензин +0.1% н/н, дизель +0.6% н/н).

Наблюдаемая инфляционная картина пока не подтверждает разворот инфляционного тренда, но безусловно является хорошим признаком ослабления инфляционного давления в ближайшие недели. Она увеличивает шансы умеренного повышения ключевой ставки Банком России лишь на 50 бп до 8.00% годовых с сохранением жесткой риторики в декабре.