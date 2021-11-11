После нервной реакции глобальных рынков капитала на рост инфляции в США российский рынок акций открылся вниз – индекс Мосбиржи к настоящему времени снижается на 0,7%. Среди ликвидных бумаг лидерами снижения пока являются акции «Аэрофлота» (-1,59%), так как в ЕС обсуждается возможное введение санкций в отношение авиаперевозчика из-за кризиса на белорусско-польской границе. Также снижаются обыкновенные акции «Магнита» (-1,26%), хотя совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам трехк варталов в размере 294,37 руб., «Мечела» (-1,43%) и Энел (-1,07%). Продолжается рост в секторе цветной металлургии. Polymetal прибавляет 2,3%, «Полюс» 1,83%, РУСАЛ – 1,9%, ГМК – 0,93% (в последние время участились статьи, что спрос на цветные металлы резко вырастет вследствие перехода от традиционной энергетики к возобновляемой). Отскакивают вверх после состоявшейся распродажи банковские бумаги: ВТБ подрастает на 0,98%, Сбербанк (о) – на 0,96 %. Что, в принципе логично, так как золото является классическим защитным активов при растущей инфляции, а рост процентных ставок должен поддержать финансовые результаты банков.