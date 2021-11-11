Рост цен за прошлую неделю замедлился до 0,09%. За первые восемь дней ноября рост цен составил всего 0,12%, в результате 12-месячная инфляция пошла вниз, хотя и остается выше отметки 8%. Определенное замедление недельной инфляции фиксируется уже вторую неделю подряд, но, с нашей точки зрения, говорить об изменении тренда пока преждевременно, замедление инфляции может быть следствием введенных с конца октября нерабочих дней и длинных праздников прошлой недели. Тем не менее мы ждем некоторой стабилизации в динамике годовых темпов инфляции, этому будет способствовать эффект базы, ярко выраженное ускорение инфляции началось как раз в ноябре прошлого года. Достижение же пика годовых темпов инфляции маловероятно раньше января–февраля следующего года. Несмотря на замедление инфляции в последние две недели, мы полагаем, что очередное повышение ключевой ставки на заседании в декабре неизбежно. ЦБ предполагал, что дальнейшее повышение ключевой ставки будет необходимо, если динамика инфляции будет соответствовать прогнозной траектории, сейчас же годовые темпы инфляции остаются выше верхней границы прогноза ЦБ на конец года.

Корсчета банков в ЦБ выросли до 3,6 трлн руб. Рост был ожидаемым, вчера погашался 48-й выпуск КОБР объемом 300 млрд руб., а также банки значительно сократили объем средств, размещаемых на депозитах в ЦБ. Помимо наращивания корсчетов, средства пошли также на сокращение задолженности перед ЦБ по обеспеченным кредитам и на возврат средств по операциям репо овернайт с Казначейством. Текущий уровень корсчетов вполне комфортен, особых причин создавать значительный запас средств в начале этого периода усреднения сейчас у банков нет, так что вполне вероятно, что ставки на межбанковском рынке могут немного снизиться.