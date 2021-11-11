Инфляция в США за октябрь выросла на 0,9% м/м, а в годовом выражении ускорилась до 6,2% после 5,4% в сентябре. Основной причиной этой динамики стал рост цен на бензин вследствие удорожания энергоресурсов. В ближайшие месяцы мы прогнозируем снижение цен на углеводородное сырье на фоне стабилизации цен на нефтепродукты. Цены на туристические услуги снизились. Повысился спрос на автомобили как новые (+1,4%), так и поддержанные (+2,5%).

Из-за сохраняющейся непростой эпидемической обстановки вероятно продолжение этого тренда, несмотря на перегрев данного сегмента экономики.

Среди долгосрочных драйверов роста инфляции динамика цен на аренду первичного жилья на фоне восстановления рынка труда и динамичного повышения зарплат, которое стимулирует также удорожание продуктов питания и услуг общепита. Считаем, что инфляция за октябрь в Штатах достигла одного из пиковых уровней на ближайшие четыре-пять месяцев.