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2021
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Инфляция в США не остановится на новых пиках
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Инфляция в США за октябрь выросла на 0,9% м/м, а в годовом выражении ускорилась до 6,2% после 5,4% в сентябре. Основной причиной этой динамики стал рост цен на бензин вследствие... ПРАЙМ, 11.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Вадим Меркулов
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Инфляция в США за октябрь выросла на 0,9% м/м, а в годовом выражении ускорилась до 6,2% после 5,4% в сентябре. Основной причиной этой динамики стал рост цен на бензин вследствие удорожания энергоресурсов. В ближайшие месяцы мы прогнозируем снижение цен на углеводородное сырье на фоне стабилизации цен на нефтепродукты. Цены на туристические услуги снизились. Повысился спрос на автомобили как новые (+1,4%), так и поддержанные (+2,5%).
Из-за сохраняющейся непростой эпидемической обстановки вероятно продолжение этого тренда, несмотря на перегрев данного сегмента экономики.
Среди долгосрочных драйверов роста инфляции динамика цен на аренду первичного жилья на фоне восстановления рынка труда и динамичного повышения зарплат, которое стимулирует также удорожание продуктов питания и услуг общепита. Считаем, что инфляция за октябрь в Штатах достигла одного из пиковых уровней на ближайшие четыре-пять месяцев.