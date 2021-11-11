По данным Росстата, инфляция впервые за продолжительное время продемонстрировала значительное замедление (до 0,09% н./н. против 0,25% н./н. в среднем за последние 6 недель). Также примечательно, что в первый раз с августа 2021 г. наблюдается дезинфляция годовых темпов – по нашим расчетам, на неделе к 8 ноября инфляция замедлилась до 8,06% г./г. против 8,13% г./г. неделей ранее.

Недельная дезинфляция поддержала спрос на рынке ОФЗ… Как мы уже не раз отмечали, в условиях неопределенности участники рынка ОФЗ радуются любому позитивному событию. На фоне улучшений в инфляции последних двух недель вчерашние аукционы прошли очень успешно, и на закрытие предыдущего дня 10-летние бескупонные доходности снизились почти на 10 б.п. (до 8,02%, т.е. до уровня конца октября). Впрочем, как мы отмечали, пока в динамике инфляции видно мало по-настоящему фундаментальных улучшений, таким образом, позитивная реакция рынка на оперативные данные пока что выглядит преждевременной.

… однако оптимизм выглядит преждевременным, с учетом временного характера снижения инфляции. На наш взгляд, наиболее существенными дезинфляционными факторами выступили:

1) неделя нерабочих дней, введенная по всей стране в целом (судя по всему, опасения ЦБ о возможном проинфляционном эффекте ограничений не оправдались);

2) возможный эффект от укрепления рубля в конце октября (механизм переноса курса должен действовать с лагом);

3) стабилизация ситуации в сегменте фруктов и овощей (на последней неделе инфляция в этом сегменте снизилась более чем в 2 раза – с 1,7% н./н. до 0,5% н./н.) – здесь может играть эффект как укрепления курса рубля, так и постепенная нормализация сезонности (из-за смещения которой в прошлые недели плодоовощная инфляция выросла).

Подчеркнем, что как эффект укрепления рубля, так и антиковидных ограничений является временным (курс уже стабилизировался на более слабых значениях, а ограничительные меры сняты в большинстве регионов страны), а потому велика вероятность вновь увидеть ускорение роста цен в будущих данных. В этой связи, мы сомневаемся, что ЦБ так скоро разделит оптимизм рынка в части оценки перспектив инфляции, и комментарии регулятора останутся умеренно-жесткими (что, в свою очередь, может вызвать разворот мини-ралли на рынке ОФЗ).