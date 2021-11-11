Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, индекс Мосбиржи обновил двухнедельный минимум, а индекс РТС — недельный. Некоторое время мы оставались под давлением слабости нефти. Однако затем она перешла к росту, а глобальные площадки усилили восходящую динамику, благодаря чему мы стали восстанавливаться.

Почему ЦБ не разделит оптимизм рынка из-за снижения инфляции

Однако сегодня фондовые индикаторы возвращают утраченные позиции. Нефть также пытается скорректировать провал предыдущей сессии. Сохранение больших объемов ликвидности и продолжающиеся монетарные вливания центробанков предотвращают развитие более серьезного снижения биржевых активов. Кроме того, многие инвесторы верят в теорию регуляторов, что инфляционный всплеск в крупнейших экономиках носит временный характер, а потому не вынудит центробанки более быстро ужесточать денежно-кредитную политику.

Ближайшие поддержки у нас находятся на месячных минимумах: 4116 п. — у индекса Мосбиржи и 1818 п. — у индекса РТС. Если нефть и мировые рынки возобновят активное снижение, мы можем до конца недели проверить на прочность эти уровни.

Валютный рынок

Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль быстро перешел к укреплению благодаря восстановлению мировых рынков и нефти. В результате российская валюта обновила двухнедельный максимум к евро на фоне его падения на внешнем рынке.

Развивающиеся валюты находятся под давлением восходящей динамики доллара. Утром он стал умеренно корректироваться, улучшив ситуацию в секторе. Хотя затем индекс доллара возобновил рост, вновь переписав 15-месячный максимум, многие развивающиеся валюты сохранили плюс.

Российский долговой рынок может начать корректировать восходящий импульс, стартовавший на прошлой неделе от двухлетнего минимума. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, вновь переписав двухнедельный максимум, но вскоре стал сдавать позиции, однако пока сохраняет часть достижений сессии.

Рубль неплохо выдержал вчерашнее падение рынков и сегодня отыгрывает их восстановление. Если оно продолжится, доллар может направиться к ближайшей поддержке, находящейся на двухнедельном минимуме 70,5 руб.